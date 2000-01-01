Honda CR-Z used cars for sale in London
With 9 used Honda CR-Z cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Honda CR-Z cars for sale in London
£4,900
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 61,060 miles
£4,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (60 reg) | 61,000 miles
£7,500
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2013 (62 reg) | 32,028 miles
£5,290
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2011 (11 reg) | 104,000 miles
£4,590
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 80,000 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2011 (11 reg) | 79,000 miles
£4,890
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2012 (12 reg) | 81,000 miles
£4,990
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 61,898 miles
£4,190
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 72,910 miles