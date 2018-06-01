White Lamborghini Aventador used cars for sale
With 14 used White Lamborghini Aventador cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand White Lamborghini Aventador cars for sale
£399,950
Lamborghini Aventador Svj Coupe LP770-4 2dr
2019 (19 reg) | 1,500 miles
£169,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Coupe 2dr Petrol ISR 4WD EU5 (700 bhp)
2011 (61 reg) | 12,667 miles
£194,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 7,000 miles
£242,500
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 5,000 miles
£204,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 2dr
2013 (63 reg) | 14,000 miles
£449,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce ISR 4WD 2dr
2016 (66 reg) | 47 miles
£234,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 ISR 4WD 2dr
2015 (65 reg) | 4,364 miles
£189,980
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2013 (13 reg) | 14,011 miles
£199,990
Lamborghini Aventador Lp 700-4 Roadster 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 12,000 miles
£369,945
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£171,900
Lamborghini Aventador 6.5 V12 ISR 4WD 2dr EU5
2012 (61 reg) | 9,052 miles
£379,990
Lamborghini Aventador Lp 770-4 Svj 6.5
2019 (19 reg) | 30 miles
£169,994
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 4WD 2dr
2012 (12 reg) | 17,000 miles
£189,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster 4WD 2dr
2013 (13 reg) | 10,987 miles