Black Lamborghini Aventador used cars for sale
With 33 used Black Lamborghini Aventador cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black Lamborghini Aventador cars for sale
£255,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S Roadster ISR 4WD 2dr
2018 (68 reg) | 3,800 miles
£169,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 2DR SEMI AUTOMATIC
2012 (12 reg) | 18,880 miles
£259,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S Roadster ISR 4WD 2dr
2018 (68 reg) | 5,537 miles
£209,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster ISR 4WD 2dr EU5
2014 (14 reg) | 1,800 miles
£377,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 2d 691 BHP
2019 (19 reg) | 751 miles
£264,950
Lamborghini Aventador S Roadster LP740-4 6.5 2dr
2018 (18 reg) | 2,300 miles
£239,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 6.5 2dr
2017 (67 reg) | 4,641 miles
£379,950
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ ISR 4WD 2DR 6.5
2019 | 250 miles
£329,890
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce Roadster ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 2,216 miles
£239,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 5,531 miles
£249,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2018 (68 reg) | 2,500 miles
£239,950
Lamborghini AVENTADOR S LP740-4 COUPE LP 740-4 S 2DR ISR 6.5
2017 (67 reg) | 2,454 miles
£174,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 2d AUTO 700 BHP
2011 (61 reg) | 7,975 miles
£259,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 5,000 miles
£399,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (69 reg) | 569 miles
£379,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (19 reg) | 366 miles
£234,990
Lamborghini Aventador 6.5 LP 700-4 2DR SEMI AUTOMATIC
2016 (16 reg) | 2,400 miles
£379,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce Roadster ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 498 miles
£254,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 S Roadster ISR 4WD 2dr
2018 (18 reg) | 2,863 miles
£389,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (19 reg) | 1,288 miles
£234,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 6.5 2dr
2017 (67 reg) | 800 miles
£209,900
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster ISR 4WD 2dr EU5
2014 (14 reg) | 6,000 miles
£299,977
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 2dr ISR 6.5
2016 (66 reg) | 6,500 miles
£209,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster 4WD 2dr
2015 (15 reg) | 9,000 miles