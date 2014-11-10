Red Hyundai ix20 used cars for sale
With 45 used Red Hyundai ix20 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Red Hyundai ix20 cars for sale
£10,500
Hyundai ix20 1.6 Premium 5 Door
2016 (66 reg) | 14,588 miles
£9,544
Hyundai iX20 1.4 Blue Drive SE 5dr - BLUETOOTH AUDIO - 16IN ALLOYS
2017 (17 reg) | 8,868 miles
£4,500
Hyundai IX20 CLASSIC 1.4 5dr
2011 (11 reg) | 47,851 miles
£9,469
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 17,451 miles
£9,200
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE Nav 5dr Petrol Hatchback
2017 (66 reg) | 6,623 miles
£9,689
Hyundai ix20 1.4 SE Blue Drive 5 Door
2017 (67 reg) | 15,366 miles
£8,470
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (16 reg) | 13,031 miles
£5,990
Hyundai ix20 1.6 Style 5dr
2011 (61 reg) | 41,000 miles
£6,495
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (16 reg) | 5,850 miles
£8,465
Hyundai IX20 1.6 SE 5d 123 BHP
2016 (66 reg) | 40,000 miles
£9,995
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE MPV 5dr Petrol (s/s) (90 ps)
2017 (17 reg) | 17,052 miles
£10,000
Hyundai ix20 1.6 SE Nav 5dr Auto Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 12,971 miles
£9,496
Hyundai Ix20 1.6 SE 5dr Auto Hatchback
2016 (66 reg) | 11,280 miles
£12,995
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE Nav 5dr
2018 (18 reg) | 8,776 miles
£3,995
Hyundai ix20 CRDI STYLE 1.4 5dr
2011 (61 reg) | 38,000 miles
£9,850
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 12,731 miles
£9,499
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 10,482 miles
£9,999
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2017 (67 reg) | 6,301 miles
£8,440
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 24,918 miles
£7,990
Hyundai Ix20 Se Blue Drive 1.4 5dr
2016 (65 reg) | 20,516 miles
£9,495
Hyundai ix20 1.6 SE MPV 5dr Petrol Auto (125 ps)
2016 (16 reg) | 2,113 miles
£13,495
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr
2019 (69 reg) | 200 miles
£3,390
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2010 (60 reg) | 95,042 miles
£7,270
Hyundai ix20 1.6 CRDi SE Blue Drive 5 Door
2016 (66 reg) | 38,117 miles