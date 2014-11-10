Grey Hyundai ix20 used cars for sale
With 91 used Grey Hyundai ix20 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Grey Hyundai ix20 cars for sale
£7,991
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 44,238 miles
£5,490
Hyundai IX20 1.4 STYLE 5d 89 BHP
2011 (61 reg) | 30,000 miles
£9,499
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 28,501 miles
£2,590
Hyundai ix20 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2012 (12 reg) | 151,300 miles
£10,995
Hyundai ix20 1.6 SE Nav 5dr Auto
2017 (67 reg) | 17,209 miles
£4,952
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2011 (11 reg) | 36,300 miles
£5,000
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2012 (62 reg) | 45,000 miles
£6,990
Hyundai IX20 1.6 SE 5d 123 BHP 2 KEYS, AUTOMATIC
2016 (66 reg) | 51,403 miles
£6,495
Hyundai IX20 1.4 ACTIVE 5d 89 BHP AIR CONDITIONING, BLUETOOTH, AUX
2015 (15 reg) | 36,395 miles
£7,980
Hyundai ix20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr
2014 (64 reg) | 10,352 miles
£4,960
Hyundai IX20 1.4 Style 5dr
2012 (62 reg) | 61,195 miles
£9,495
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 8,000 miles
£16,995
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2019 (69 reg) | 126 miles
£9,491
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 17,345 miles
£8,500
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 10,545 miles
£5,192
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2014 (63 reg) | 56,828 miles
£4,490
Hyundai IX20 1.6 CRDI STYLE (1 PRIVATE OWNER) 5dr
2012 (12 reg) | 89,900 miles
£8,530
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (66 reg) | 13,948 miles
£9,000
Hyundai IX20 Auto SE 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 2,647 miles
£5,995
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2013 (63 reg) | 45,499 miles
£6,000
Hyundai Ix20 Style Auto 1.6 5dr
2012 (12 reg) | 42,333 miles
£8,995
Hyundai ix20 PREMIUM used cars Rochdale, Greater Manchester 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 18,000 miles
£15,495
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2019 (69 reg) | 15 miles
£9,499
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 10,274 miles