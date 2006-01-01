Grey Hyundai Amica used cars for sale
With 5 used Grey Hyundai Amica cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Grey Hyundai Amica cars for sale
£2,470
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (06 reg) | 35,000 miles
£849
Hyundai Amica 1.1 GSi Hatchback 5dr Petrol Manual (128 g/km, 62 bhp)
2007 (57 reg) | 50,000 miles
£1,500
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2007 (57 reg) | 50,007 miles
£2,250
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2008 (08 reg) | 37,000 miles
£995
Hyundai Amica 1.1 CDX Hatchback 5dr Petrol Manual (131 g/km, 62 bhp)
2006 (06 reg) | 70,420 miles