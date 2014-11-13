Silver Honda CR-Z used cars for sale
With 12 used Silver Honda CR-Z cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Silver Honda CR-Z cars for sale
£7,495
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Hybrid Man 3dr
2011 (61 reg) | 23,560 miles
£6,000
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2013 (13 reg) | 39,021 miles
£5,250
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 61,480 miles
£6,595
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA SPORT 3DR
2012 (62 reg) | 45,000 miles
£6,000
Honda Cr-Z 1.5 SP I-VTEC IMA HYBRID 3D
2011 (11 reg) | 45,300 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA S Hybrid 3dr
2013 (62 reg) | 47,292 miles
£4,790
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA GT 3dr
2010 (60 reg) | 85,239 miles
£4,795
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 70,147 miles
£4,895
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 72,000 miles
£4,990
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 61,898 miles
£4,975
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 66,000 miles