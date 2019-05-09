Brown Honda CR-V used cars for sale
With 109 used Brown Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Brown Honda CR-V cars for sale
£11,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2017 (67 reg) | 49,889 miles
£18,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2017 (17 reg) | 32,615 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£16,795
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 19,404 miles
£7,990
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC ES 5dr
2012 (61 reg) | 61,293 miles
£7,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES-T 5-Door 5dr
2012 (12 reg) | 50,698 miles
£6,250
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 155,000 miles
£10,475
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 54,042 miles
£9,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 73,000 miles
£11,250
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2012 (12 reg) | 30,000 miles
£6,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (12 reg) | 86,516 miles
£7,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SR 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 76,666 miles
£26,998
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SR 4WD 7 Seats 5dr
2019 (19 reg) | 11,679 miles
£8,000
Honda Cr-V I-DTEC EX 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 67,620 miles
£19,995
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC EX 5dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£14,700
Honda Cr-V Sr I-Vtec Auto 2.0 5dr
2016 (65 reg) | 28,951 miles
£26,399
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr CVT [7 Seat] Leather Seats
2018 (68 reg) | 11,459 miles
£9,300
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (63 reg) | 85,120 miles
£18,500
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC EX 5d 153 BHP BUY NOW PAY LATER!
2016 (16 reg) | 13,036 miles
£8,600
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr 2WD Diesel Estate
2013 (63 reg) | 54,121 miles
£7,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 74,000 miles
£18,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Diesel Estate
2017 (67 reg) | 32,970 miles
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