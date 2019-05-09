Bronze Honda CR-V used cars for sale
With 47 used Bronze Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Bronze Honda CR-V cars for sale
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 79,000 miles
£13,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 8,479 miles
£7,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 65,415 miles
£6,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2011 (60 reg) | 108,500 miles
£5,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (60 reg) | 86,500 miles
£6,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2010 (10 reg) | 65,000 miles
£11,990
Honda Cr-V I-Vtec Ex 2.0 5dr
2012 (61 reg) | 34,000 miles
£17,471
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 34,455 miles
£14,499
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE PLUS 5dr
2017 (67 reg) | 9,099 miles
£10,450
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr Auto
2013 (13 reg) | 46,777 miles
£6,995
Honda Cr-V I-VTEC ES - FULL SERVICE HISTORY 2.0 5dr
2011 (61 reg) | 71,290 miles
£14,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 35,938 miles
£12,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 34,000 miles
£6,850
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 59,000 miles
£14,999
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR SUV 5dr Diesel (s/s) (120 ps)
2016 (66 reg) | 21,300 miles
£14,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR SUV 5dr Diesel 4WD (s/s) (160 ps)
2016 (66 reg) | 36,969 miles
£3,189
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2008 (58 reg) | 111,500 miles
£6,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr Auto
2011 (61 reg) | 70,428 miles
£7,490
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 66,000 miles
£6,350
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 64,000 miles
£5,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr
2011 (61 reg) | 86,717 miles
£20,495
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SE Plus 5dr Auto
2018 (68 reg) | 10,931 miles
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 54,160 miles
£10,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 4x4 5dr
2013 (62 reg) | 33,083 miles
Latest Honda CR-V ArticlesView more
Feature
Best Car Launched in the Last Year 2019 – Honda CR-V
Find out why the Honda CR-V is the 2019 winner of our Best Car Launched in the Last Year award.
09 May 2019
Review
Honda CR-V SUV (2018 - ) review
The Honda CR-V is a compact SUV that competes with popular cars like the Mazda CX-5 and Volkswagen Tiguan. It majors on comfort, quietness and practicality,
04 Jul 2019
Review
Honda CR-V SUV (2015 - ) review
Read the Honda CR-V (2015- ) car review by Auto Trader's motoring experts, covering price, specification, running costs, practicality, safety and how it
07 Jul 2015
Review
Honda CR-V SUV (2012 - ) review
The fourth-generation Honda CR-V is a much more assertive looking car than its predecessor.
05 Nov 2014