Vauxhall Grandland X used cars for sale in East of England
With 25 used Vauxhall Grandland X cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,860
£20,999
Save£7,861
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SRi Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£29,310
£21,500
Save£7,810
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps SRi NAV AU 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£22,262
£19,900
Save£2,362
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps Sport NAV 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£30,085
£23,822
Save£6,263
Vauxhall Grandland X 1.2T SRi Nav 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall Grandland X cars for sale in East of England
£18,499
Vauxhall Grandland X X Sport Nav Tur 1.2 5dr
2019 (19 reg) | 11,060 miles
£18,799
Vauxhall Grandland X X 1.5 Turbo D 130 Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,053 miles
£17,999
Vauxhall Grandland X X Sport NAV 1.2 Turbo (130ps) 5dr
2019 (19 reg) | 13,016 miles
£16,499
Vauxhall Grandland X X 1.2t 130ps SE Au 5dr
2018 (68 reg) | 11,693 miles
£15,399
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr Satellite Navigation
2018 (68 reg) | 9,083 miles
£15,399
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr Satellite Navigation
2018 (68 reg) | 7,964 miles
£15,399
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr Satellite Navigation
2018 (68 reg) | 14,236 miles
£15,399
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr Satellite Navigation
2018 (68 reg) | 7,065 miles
£19,999
Vauxhall Grandland X X Sport Nav 1.2 Turbo Automatic with Black Roof 5dr
2019 (19 reg) | 3,888 miles
£17,499
Vauxhall Grandland X X Sport Nav 1.5 T D 5DR
2018 (68 reg) | 11,920 miles
£17,000
Vauxhall Grandland X X Sport Nav 1.6 T D 5dr
2018 (18 reg) | 11,455 miles
£17,999
Vauxhall Grandland X X Elite Nav 1.5 130 TD 5dr
2018 (68 reg) | 20,035 miles
£18,873
Vauxhall Grandland X X Elite Nav 1.2 130 Tur 5dr
2018 (68 reg) | 16,826 miles
£16,990
Vauxhall Grandland X X Tech Line Sat Nav Turbo Automatic 1.2 5dr
2019 (68 reg) | 10,105 miles
£15,499
Vauxhall Grandland X X Se Turbo D S/ 1.6 5dr
2018 (18 reg) | 19,000 miles
£18,999
Vauxhall Grandland X X Elite Nav 1.2 130 Turbo 5dr
2018 (68 reg) | 13,808 miles
£14,999
Vauxhall Grandland X X Se 1.6 120 Turbo D S/S 5dr
2018 (68 reg) | 18,320 miles
£18,499
Vauxhall Grandland X X Elite Nav 1.2 Turbo 130PS 5dr
2018 (68 reg) | 19,446 miles
£16,000
Vauxhall Grandland X X Tech Line Nav 1.2T 130ps 5dr
2018 (68 reg) | 4,870 miles
£23,999
Vauxhall Grandland X X 1.2t 130ps Elite Nav Automatic 5dr
2019 (19 reg) | 6,500 miles
£15,095
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo Sport Nav (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 14,363 miles
£20,990
Vauxhall Grandland X X 1.2t 130ps Sport Nav with Side steps fitted 5dr
2019 (19 reg) | 5,700 miles
£18,999
Vauxhall Grandland X X 1.2t 130ps Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 8,200 miles
£18,499
Vauxhall Grandland X X SE 1.2 Turbo (130ps) 5dr
2019 (19 reg) | 7,824 miles