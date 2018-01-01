Vauxhall Crossland X used cars for sale in East Midlands
With 40 used Vauxhall Crossland X cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£20,132
£13,999
Save£6,133
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC GPF SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£21,780
£14,999
Save£6,781
Vauxhall Crossland X 1.2 Elite Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£22,490
£16,150
Save£6,340
Vauxhall Crossland X 1.2T 130ps Elite S/S 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall Crossland X cars for sale in East Midlands
£11,295
Vauxhall Crossland X 1.2 [83] SE 5dr Hatchback
2019 (19 reg) | 6,477 miles
£10,032
Vauxhall Crossland X 1.2 SE Nav 5dr
2017 (67 reg) | 6,029 miles
£12,371
Vauxhall Crossland X 1.2T [130] Tech Line Nav 5dr [Start Stop]
2019 (68 reg) | 17,361 miles
£10,500
Vauxhall Crossland X 1.2 SE 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 14,363 miles
£12,565
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO ECOTEC 110PS TECH LINE NAV 5DR
2019 (68 reg) | 17,141 miles
£13,919
Vauxhall Crossland X Elite NAV 1.2 110PS 5DR Automatic
2017 (67 reg) | 16,458 miles
£10,719
Vauxhall Crossland X SE 1.2 81PS 5DR
2018 (68 reg) | 11,472 miles
£13,919
Vauxhall Crossland X Elite NAV 1.2T 110PS ecoTEC 5DR
2018 (68 reg) | 3,728 miles
£10,991
Vauxhall Crossland X 1.6 Turbo D ecoTec SE Nav 5dr [Start Stop] Hatchback
2018 (18 reg) | 7,518 miles
£11,900
Vauxhall Crossland X 1.2 SE 5dr Petrol Hatchback
2019 (19 reg) | 2,129 miles
£13,000
Vauxhall Crossland X 1.2 Elite 5dr
2019 (19 reg) | 1,979 miles
£13,689
Vauxhall Crossland X 1.2T [110] SE 5 door [Start Stop] Automatic
2019 (19 reg) | 1,140 miles
£10,495
Vauxhall Crossland X 1.2 16V SE 5DR
2018 (68 reg) | 11,000 miles
£9,640
Vauxhall Crossland X 1.2 SE Nav 5dr
2018 (18 reg) | 16,847 miles
£13,995
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 110PS TECH LINE NAV 5DR AUTO
2019 (19 reg) | 14,736 miles
£10,900
Vauxhall Crossland X 1.2 SE 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 5,412 miles
£12,395
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 130PS TECH LINE NAV 5DR
2019 (68 reg) | 13,003 miles
£10,319
Vauxhall Crossland X SE 1.2 81PS 5DR with Spare Wheel
2018 (68 reg) | 9,664 miles
£16,495
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 110PS ELITE NAV 5DR AUTO
2019 (19 reg) | 45 miles
£12,795
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 130PS TECH LINE NAV 5DR
2019 (68 reg) | 9,126 miles
£12,495
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 130PS TECH LINE NAV 5DR
2019 (68 reg) | 10,230 miles
£12,495
Vauxhall Crossland X 1.2 SE 5dr
2019 (19 reg) | 7,000 miles
£12,252
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 130PS TECH LINE NAV 5DR START STOP
2019 (68 reg) | 13,196 miles
£12,565
Vauxhall Crossland X 1.2 16V TURBO 130PS TECH LINE NAV 5DR
2019 (68 reg) | 15,445 miles