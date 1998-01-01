Toyota RAV4 used cars for sale in East Midlands
With 60 used Toyota RAV4 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£34,975
£32,975
Save£2,000
Toyota RAV4 2.5 VVT-h Design CVT 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£38,180
£37,847
Save£333
Toyota RAV4 2.5 VVT-h Excel CVT 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£38,970
£38,450
Save£520
Toyota RAV4 2.5 VVT-h Dynamic CVT 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£38,690
£38,240
Save£450
Toyota RAV4 2.5 VVT-h Dynamic CVT 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Toyota RAV4 cars for sale in East Midlands
£2,495
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2007 (57 reg) | 153,000 miles
£5,289
Toyota RAV4 2.0 XT5 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)
2007 (07 reg) | 89,000 miles
£3,995
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2010 (10 reg) | 99,850 miles
£18,191
Toyota RAV4 ESTATE 2.0 V-matic Excel 5dr CVT
2016 (66 reg) | 22,571 miles
£17,950
Toyota RAV4 2.5 VVT-h Business Edition Plus CVT (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 15,000 miles
£31,991
Toyota RAV4 ESTATE 2.5 VVT-i Hybrid Dynamic 5dr CVT
2019 (19 reg) | 11,013 miles
£17,291
Toyota RAV4 DIESEL ESTATE 2.0 D-4D Excel TSS 5dr 2WD
2017 (17 reg) | 17,705 miles
£12,650
Toyota RAV4 2.2 D-CAT Invincible 4WD 5dr (nav)
2014 (64 reg) | 56,517 miles
£18,991
Toyota RAV4 ESTATE 2.5 VVT-i Hybrid Business Edition Plus 5dr CVT 2WD
2016 (66 reg) | 29,654 miles
£22,995
Toyota RAV4 2.5 VVT-i Hybrid Icon Tech TSS 5dr CVT 2WD Hybrid Estate
2018 (18 reg) | 13,017 miles
£13,950
Toyota RAV4 2.2 D-CAT Icon 4WD 5dr (nav)
2014 (14 reg) | 30,950 miles
£2,991
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT3 4WD 5dr
2007 (56 reg) | 120,870 miles
£3,495
Toyota RAV4 2.0 XT3 4WD 5dr
2008 (08 reg) | 99,000 miles
£13,500
Toyota RAV4 2.5 VVT-h Business Edition Plus CVT (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 118,880 miles
£21,991
Toyota RAV4 ESTATE 2.5 VVT-i Hybrid Business Ed Plus TSS 5dr CVT 2WD
2016 (66 reg) | 11,221 miles
£7,020
Toyota Rav 4 2.2 D-CAT SR 5dr Auto
2012 (12 reg) | 81,505 miles
£1,995
Toyota RAV4 2.0 D-4D XT4 4WD 5dr
2004 (04 reg) | 96,832 miles
£1,695
Toyota RAV4 2.0 VVT-i XT3 4WD 5dr
2005 (05 reg) | 118,500 miles
£1,500
Toyota RAV4 2.0 NV VVT-I 5d 146 BHP 1 YEAR MOT INCLUDED RELIAB
2002 (02 reg) | 98,000 miles
£22,412
Toyota RAV4 ESTATE 2.5 VVT-i Hybrid Icon 5dr CVT
2017 (67 reg) | 20,291 miles
£12,500
Toyota RAV4 2.0 D-4D Icon [SAT NAV]
2015 (65 reg) | 38,659 miles
£3,911
Toyota RAV4 2.0 XT-R 4WD 5dr
2007 (07 reg) | 75,000 miles
£14,982
Toyota RAV4 DIESEL ESTATE 2.0 D-4D Business Edition TSS 5dr 2WD
2017 (17 reg) | 35,439 miles
£6,490
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2011 (61 reg) | 78,500 miles