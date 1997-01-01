Honda CR-V used cars for sale in East Midlands
With 129 used Honda CR-V cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in East Midlands
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 79,000 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 100,000 miles
£14,386
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr (Nav) *Cruise + Btooth + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 15,906 miles
£11,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr Auto Petrol Estate
2014 (14 reg) | 41,818 miles
£10,500
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (62 reg) | 60,948 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2014 (64 reg) | 29,700 miles
£8,191
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr **Rear Camera + Front/Rear PDC**
2014 (63 reg) | 74,290 miles
£1,499
Honda Cr-V 2.0 LS 5dr (a/c)
2001 (Y reg) | 95,000 miles
£17,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr Auto
2016 (66 reg) | 22,100 miles
£15,690
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr Auto
2016 (16 reg) | 38,996 miles
£10,000
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (13 reg) | 70,976 miles
£15,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4WD (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 24,757 miles
£17,750
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SR 5dr Auto Diesel Estate
2017 (67 reg) | 22,279 miles
£14,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD Diesel Estate
2016 (66 reg) | 20,817 miles
£9,300
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (63 reg) | 85,120 miles
£8,600
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr 2WD Diesel Estate
2013 (63 reg) | 54,121 miles
£34,995
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo EX 5dr CVT Petrol Estate
2019 (69 reg) | 3,264 miles
£2,974
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 87,100 miles
£18,495
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SR 5dr Auto Diesel Estate
2017 (67 reg) | 15,128 miles
£17,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Auto Diesel Estate
2017 (66 reg) | 43,926 miles
£18,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr Auto Diesel Estate
2017 (17 reg) | 33,014 miles
£18,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Diesel Estate
2017 (67 reg) | 32,970 miles
£11,987
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 35,680 miles
£11,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 75,260 miles