Hyundai used cars for sale in Canterbury
With 228 used Hyundai cars in Canterbury available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Canterbury
£6,795
Hyundai i20 1.2 Blue Drive SE (84ps) 5 Door
2016 (16 reg) | 46,520 miles
£7,495
Hyundai i10 1.2 Premium SE 5dr
2016 (66 reg) | 30,043 miles
£5,490
Hyundai IX20 1.4 STYLE 5d 89 BHP
2011 (61 reg) | 30,000 miles
£12,499
Hyundai i10 1.2 Premium SE 5 Door
2019 (19 reg) | 2,100 miles
£3,990
Hyundai i10 1.0 Premium 5dr
2014 (64 reg) | 72,915 miles
£3,295
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2009 (59 reg) | 59,000 miles
£3,990
Hyundai i10 1.2 Comfort Auto 5dr
2010 (10 reg) | 58,790 miles
£15,495
Hyundai Ioniq 1.6 GDi (105ps) SE Hybrid DCT 5Dr Hatchback
2018 (67 reg) | 13,755 miles
£2,795
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 60,000 miles
£23,070
Hyundai Kona SUV 1.0 T-GDi (120ps) Premium SE 2WD 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£2,295
Hyundai Getz 1.4 CDX 5dr
2007 (07 reg) | 88,000 miles
£28,200
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi N Line DCT (2WD) 5 Door
2019 (69 reg) | 10 miles
£6,650
Hyundai i10 1.2 SE 5 Door
2017 (67 reg) | 27,800 miles
£6,290
Hyundai I30 1.6 STYLE NAV BLUE DRIVE CRDI 5d 109 BHP SATELLITE NAVIGATION
2012 (62 reg) | 54,000 miles
£11,250
Hyundai Tucson 1.7 CRDI Blue Drive SE 2WD 5 Door
2016 (16 reg) | 34,000 miles
£6,990
Hyundai i20 1.4 Premium Hatchback 5dr Petrol (100 ps)
2015 (15 reg) | 37,600 miles
£7,495
Hyundai i10 1.2 Premium 5dr
2017 (67 reg) | 31,226 miles
£14,695
Hyundai Tucson 1.6 GDi Blue Drive SE NAV (2WD) 5 Door
2018 (18 reg) | 12,674 miles
£14,695
Hyundai Tucson 1.6 GDi Blue Drive SE NAV (2WD) 5 Door
2018 (18 reg) | 11,364 miles
£13,695
Hyundai Tucson 1.6 GDi Blue Drive SE NAV (2WD) 5 Door
2017 (67 reg) | 20,280 miles
£3,000
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (11 reg) | 44,800 miles
£4,995
Hyundai I10 se 1.0 5dr
2014 (64 reg) | 34,225 miles
£3,995
Hyundai i10 1.2 Comfort Auto 5dr
2010 (10 reg) | 70,000 miles
£6,150
Hyundai I10 Hatchback 1.0 SE 5dr
2016 (16 reg) | 22,250 miles