Honda used cars for sale in Canterbury
With 97 used Honda cars in Canterbury available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Canterbury
£12,990
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door CVT 5dr
2019 (19 reg) | 3,885 miles
£4,495
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£15,291
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi CVT (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 5,351 miles
£2,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 62,452 miles
£9,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav] Hatchback
2016 (16 reg) | 40,643 miles
£999
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 173,055 miles
£5,599
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2010 (59 reg) | 90,000 miles
£1,350
Honda Civic 1.8 Black Edition Tourer Auto 5dr
2004 (54 reg) | 103,000 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (09 reg) | 94,900 miles
£995
Honda Hr-V 1.6 i-VTEC 5dr
2004 (04 reg) | 157,660 miles
£1,650
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Executive 5dr
2006 (06 reg) | 232,196 miles
£5,490
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2010 (60 reg) | 95,379 miles
£9,490
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 46,000 miles
£11,490
Honda Jazz 5-Door 1.3 i-VTEC EX 5dr
2017 (67 reg) | 25,500 miles
£6,495
Honda Jazz i-vtec si 1.3 5dr
2013 (13 reg) | 17,590 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£5,795
Honda Jazz I-VTEC S AC 1.2 5dr
2013 (13 reg) | 25,000 miles
£8,495
Honda Civic I-VTEC EX 1.8 5dr
2012 (62 reg) | 30,000 miles
£9,995
Honda Cr-V I-DTEC EX 2.2 5dr
2010 (60 reg) | 45,000 miles
£2,195
Honda Jazz 1.4 EX 5dr
2010 (10 reg) | 77,000 miles
£26,490
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SE 4WD 5dr
2019 (69 reg) | 3,000 miles
£13,490
Honda Jazz 5-Door 1.3 i-VTEC S 5dr
2019 (69 reg) | 3,000 miles
£16,990
Honda Jazz 5-Door 1.3 i-VTEC EX 5dr
2019 (69 reg) | 3,000 miles
£19,890
Honda Civic 4-Door Saloon 1.0 VTEC TURBO SR 4dr
2019 (69 reg) | 4,000 miles