Honda used cars for sale in Bootle
With 22 used Honda cars in Bootle available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Bootle
£8,300
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S 5dr 2WD
2014 (14 reg) | 52,293 miles
£4,250
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2009 (09 reg) | 104,000 miles
£4,695
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr
2010 (60 reg) | 83,000 miles
£1,295
Honda Accord 2.0 i-VTEC Sport 4dr
2005 (54 reg) | 108,742 miles
£15,800
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 11,109 miles
£1,495
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2007 (56 reg) | 118,741 miles
£6,450
Honda Jazz 1.3 I-VTEC EX 5d AUTO 98 BHP AUTOMATIC PANORAMIC ROOF
2014 (63 reg) | 37,513 miles
£7,150
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC SE PLUS 5d 148 BHP 1ST TO VIEW WILL BUY
2012 (62 reg) | 80,700 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 99,000 miles
£10,000
Honda Jazz 1.3 Ex Navi 5Dr
2016 (66 reg) | 11,348 miles
£11,270
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 18,358 miles
£12,670
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 15,117 miles
£15,800
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 10,358 miles
£10,300
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 44,364 miles
£11,970
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE CVT (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 14,606 miles
£9,970
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 19,077 miles
£11,970
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 16,597 miles
£5,880
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE **ZERO COST TO TAX!** 5dr
2013 (13 reg) | 75,000 miles
£11,970
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 10,388 miles
£995
Honda Hr-V 1.6 i 5dr
2003 (53 reg) | 131,000 miles
£5,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2015 (15 reg) | 71,799 miles
£8,295
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS 5DR
2015 (65 reg) | 43,242 miles