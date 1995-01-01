Honda used cars for sale in Belfast
With 161 used Honda cars in Belfast available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Belfast
£8,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport 5dr
2015 (15 reg) | 47,211 miles
£8,250
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 52,000 miles
£16,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto
2016 (16 reg) | 27,211 miles
£11,995
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5d 118 BHP
2017 (66 reg) | 17,267 miles
£7,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 68,000 miles
£11,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 28,132 miles
£8,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 57,000 miles
£1,995
Honda Jazz 1.2 DSI S 5d 76 BHP
2009 (58 reg) | 89,000 miles
£13,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (18 reg) | 9,768 miles
£13,260
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£7,650
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 80,000 miles
£4,150
Honda Accord 2.2 i-DTEC Type S Saloon 4dr Diesel Manual (154 g/km, 178 bhp)
2009 (09 reg) | 123,397 miles
£13,475
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2015 (15 reg) | 48,000 miles
£9,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr 2WD
2014 (64 reg) | 46,446 miles
£7,995
Honda Cr-V I-DTEC EX FULL LEATHER HEATED SEATS SAT NAV REVERS 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 76,138 miles
£17,350
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr
2019 (68 reg) | 5,759 miles
£10,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 73,000 miles
£11,990
Honda Civic VTEC SE 1.0 5dr
2018 (18 reg) | 27,836 miles
£4,250
Honda Civic 1.4 I-VTEC TYPE S 3dr
2010 (10 reg) | 58,000 miles
£5,125
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2011 (60 reg) | 32,892 miles
£10,295
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (16 reg) | 26,842 miles
£4,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 84,661 miles
£6,394
Honda Civic I-VTEC SE 1.8 5dr
2013 (13 reg) | 47,416 miles
£10,295
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 28,000 miles