Toyota used cars for sale in Barnsley
With 204 used Toyota cars in Barnsley available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Barnsley
£6,599
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play 5dr Bluetooth
2017 (67 reg) | 19,191 miles
£2,500
Toyota Avensis 2.0 D-4D TR 4dr
2009 (09 reg) | 130,000 miles
£20,000
Toyota C-Hr 1.2T Dynamic 5dr CVT AWD
2017 (17 reg) | 11,387 miles
£2,990
Toyota IQ 1.0 VVT-i 3dr
2010 (60 reg) | 38,000 miles
£1,895
Toyota Auris 1.6 T Spirit Multimode 5dr
2009 (59 reg) | 109,000 miles
£4,695
Toyota Auris 1.6 V-Matic SR 5dr
2010 (10 reg) | 32,400 miles
£3,690
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Move 5dr
2014 (14 reg) | 69,000 miles
£1,895
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T Spirit 3dr
2005 (05 reg) | 54,000 miles
£6,700
Toyota Estima 2.4
2016 (66 reg) | 53,000 miles
£2,990
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Ice 5dr
2011 (61 reg) | 61,000 miles
£7,495
Toyota Aygo X-Play Vvt-I Cvt 1.0 5dr
2016 (66 reg) | 16,868 miles
£12,949
Toyota Auris 1.8 Hybrid Icon 5dr CVT Hatchback
2016 (16 reg) | 29,000 miles
£3,275
Toyota Yaris 1.3 TR VVTI 5d SILVER
2008 (08 reg) | 48,617 miles
£4,790
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-pression 5dr EU5
2014 (64 reg) | 43,666 miles
£4,195
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Move Style 5dr
2014 (14 reg) | 46,000 miles
£1,495
Toyota Corolla 1.6 VVT-I COLOUR COLLECTION 5dr
2006 (56 reg) | 98,792 miles
£22,000
+ VAT
Toyota Hi-Lux 2.4 INVINCIBLE 4WD D-4D DCB 4d 147 BHP 4 YEARS MANUFACTURES WARRANTY LEFT
2018 (68 reg) | 22,800 miles
£1,995
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 3dr
2008 (58 reg) | 78,500 miles
£4,500
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Blue Blue Multimode 5dr
2009 (59 reg) | 16,000 miles
£4,595
Toyota Yaris 1.0 VVT-i TR 5dr (Touch & Go)
2013 (62 reg) | 51,000 miles
£9,850
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i Design TSS 5dr CVT
2016 (66 reg) | 27,351 miles
£13,990
Toyota Auris Hybrid1.8 VVT-iHSD BusEd Touring Sports 5-Dr 5dr
2017 (17 reg) | 52,089 miles
£1,495
Toyota RAV4 2.0 XT3 4WD 5dr
2006 (56 reg)
£5,761
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Pression 5dr Bluetooth
2015 (15 reg) | 42,081 miles