Hyundai used cars for sale in Barking
With 93 used Hyundai cars in Barking available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Barking
£5,600
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2018 (18 reg) | 1,650 miles
£5,390
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2014 (64 reg) | 15,000 miles
£5,170
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2011 (61 reg) | 45,000 miles
£1,000
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 56,000 miles
£1,650
Hyundai i10 1.2 Classic 5dr
2009 (59 reg) | 84,999 miles
£9,495
Hyundai i30 1.6 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 27,000 miles
£2,500
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr (ISG)
2012 (62 reg) | 114,000 miles
£2,000
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2010 (10 reg) | 77,051 miles
£3,499
Hyundai i40 1.7 CRDi Style 4dr
2013 (63 reg) | 160,000 miles
£13,499
Hyundai i800 2.5 CRDi SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 41,500 miles
£5,490
Hyundai i20 1.4 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 15,760 miles
£3,750
Hyundai I30 CRDI COMFORT 1.6 5dr
2011 (11 reg) | 72,000 miles
£8,901
Hyundai ix35 2.0 CRDi Premium 4WD 5dr
2014 (14 reg) | 52,230 miles
£1,695
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 100,000 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2015 (64 reg) | 18,061 miles
£1,195
Hyundai Getz 1.4 GSi Hatchback 5dr Petrol Automatic (159 g/km, 95 bhp)
2006 (06 reg) | 110,569 miles
£4,980
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2013 (13 reg) | 32,640 miles
£3,295
Hyundai i10 1.2 Active 5dr
2011 (61 reg) | 27,000 miles
£7,295
Hyundai i10 1.0 GO! SE 5dr
2018 (68 reg) | 4,000 miles
£15,300
Hyundai Ioniq PREMIUM 1.6 5dr
2017 (17 reg) | 14,121 miles
£2,498
Hyundai Tucson 2.0 16v GSi 2WD 5dr
2007 (07 reg) | 47,000 miles
£4,224
Hyundai I20 1.2 Active 5dr
2013 (13 reg) | 58,362 miles
£7,795
Hyundai i10 1.2 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 8,700 miles
£3,995
Hyundai i10 1.2 Premium 5dr
2014 (64 reg) | 75,000 miles