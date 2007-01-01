Honda used cars for sale in Craigavon
With 13 used Honda cars in Craigavon available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Craigavon
£7,650
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 80,000 miles
£4,150
Honda Accord 2.2 i-DTEC Type S Saloon 4dr Diesel Manual (154 g/km, 178 bhp)
2009 (09 reg) | 123,397 miles
£6,394
Honda Civic I-VTEC SE 1.8 5dr
2013 (13 reg) | 47,416 miles
£5,450
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX Saloon 4dr Diesel Automatic (162 g/km, 148 bhp)
2012 (12 reg) | 108,703 miles
£11,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (62 reg) | 32,000 miles
£12,700
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 30,000 miles
£14,995
Honda Hr-V I-DTEC EX 1.6 5dr
2017 (17 reg) | 20,434 miles
£1,550
Honda Accord 2.2 i-CDTi Sport 4dr
2007 (57 reg) | 112,454 miles
£5,995
Honda Civic I-Dtec SE 1.6 5dr
2013 (13 reg) | 67,931 miles
£8,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 51,443 miles
£13,895
Honda CR-V 1.6 i-DTEC SE Plus Navi (s/s) 5dr 1.6 i-DTEC SE Plus Navi (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 19,635 miles
£5,395
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT Hatchback 3dr Petrol Manual (215 g/km, 197 bhp)
2007 (57 reg) | 99,837 miles
£13,995
Honda Civic VTec SR 1.0 5dr
2017 (17 reg) | 9,642 miles